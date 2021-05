Derby Roma-Lazio: dai 5 rigori in 5 tornei, agli zero negli ultimi 2 campionati

vedi letture

Negli ultimi 4 derby della capitale giocati in casa dei giallorossi hanno trovato la via del gol entrambe le squadre in campo. Così sono arrivati 2 successi per la Roma, 1 segno X, 1 vittoria per la Lazio.

La Maggica è in serie positiva nelle stracittadine interne da 3 stagioni. L’ultimo segno 2 in schedina? Annata 2016-2017, alla 34esima giornata gli Aquilotti si impongono col punteggio di 3-1.

Mattatore di quel match fu un giocatore che oggi veste la maglia della Sampdoria dopo le esperienze col Monaco (a più riprese) nel campionato francese e con l’Inter nella nostra Serie A. Ecco il tabellino dei marcatori: Keita Balde al 12’, rigore di De Rossi al 45’, Basta al 50’, Keita Balde all’85’.

Guardando i più recenti derby scopriamo che… negli ultimi 2 Roma-Lazio sono zero i rigori fischiati.

Strano, pensando che nel quinquennio precedente, fra il 2013-2014 e il 2017-2018, erano stati sanzionati ben 5 penalty, praticamente 1 per campionato, 4 a favore dei giallorossi, 1 per i biancocelesti.

E a rigori come sono messe le due compagini capitoline in questa Serie A?

La Roma ne ha calciati 8 (7 finiti in gol) e affrontati 6 (5 terminati in rete).

La Lazio ne ha tirati 9 (6 quelli trasformati in punto) e provati a sventarne 9 (ma ancora i suoi portieri non hanno effettuato parate o indotto gli avversari all’errore).

Fra l’altro se i penalty non fossero mai stati inventati, i biancocelesti sarebbero comunque davanti ai cugini nella classifica in corso di validità: 65 punti per la Lazio e 58 per la Roma senza massime punizioni a favore o contro.

CONFRONTI DIRETTI CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

76 incontri disputati

29 vittorie Roma

33 pareggi

14 vittorie Lazio

98 gol fatti Roma

65 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 3-1, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 1-1, 21° giornata 2019/2020

*Conteggiati solo i derby disputati nei campionati a girone unico.