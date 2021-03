E se… Gasperini fosse rimasto all’Inter e Conte all’Atalanta?

Antonio Conte è in serie positiva contro Gian Piero Gasperini da 6 match senza soluzione di continuità. Da Palermo-Juventus 0-1 del 2012-2013. Ma prima c’era già stato un faccia a faccia fra gli attuali tecnici dell’Inter e dell’Atalanta.

Stagione 2006-2007, sesta giornata di cadetteria, Genoa-Arezzo termina col punteggio di 3-0.

Il tecnico leccese è un ex della Dea. I nerazzurri di Bergamo li guidò nella Serie A 2009-2010 per 13 panchine con un bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. Anche il mister di Grugliasco può fregiarsi dell’appellativo di ex della Beneamata. I nerazzurri di Milano li allenò nella Serie A 2011-2012 per 3 gare con un rendiconto di zero successi, 1 segno X, 2 battute d’arresto.

Insomma, nessuno dei due ha avuto fortuna con le rispettive avversarie.

Da avversari invece…

Conte è sempre andato a punti, in B col Siena, in A con Juventus e Inter: 27 punti raccolti sui 33 in palio. Soprattutto 19 gol marcati dalle sue formazioni a fronte di soli 4 incassati.

Gasperini è in svantaggio nei faccia a faccia dalle panchine di Genoa, Palermo e Atalanta: 5 affermazioni, 7 pari, 10 stop. Per di più non vince dal girone d’andata del 2018-2019, 4-1 con l’Atalanta, poi 3 pareggi e 1 KO.

Post scriptum: sono 299 le gare a punti per Gasperini nel massimo campionato italiano.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GASPERINI IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Gasperini

8 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

8 vittorie Conte

3 pareggi

0 vittorie Atalanta

19 gol fatti squadre di Conte

4 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

7 pareggi

10 vittorie Inter

17 gol fatti squadre di Gasperini

35 gol fatti Inter