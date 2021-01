Fiorentina e Cagliari: il contributo nullo dalla panchina. Le difficoltà degli allenatori

Una sola vittoria per la Fiorentina da quando sulla panchina viola si è messo a sedere Cesare Prandelli. Con il tecnico di Orzinuovi in sella, la formazione gigliata ha conquistato sette punti in otto partite, quindi la media è inferiore rispetto al punto a partita (andamento lento). Il Cagliari è in grossa difficoltà: non vince dalla settima giornata, ha perso le ultime tre gare e ha portato a casa solo 4 punti nelle ultime nove partite.

A Firenze comanda la Fiorentina: sono solo 5 le vittorie dei sardi in 40 precedenti. Anche se l'ultima affermazione rossoblu non è molto datata, anzi. Si parla dell'1-0 ottenuto dal Cagliari il 13 maggio 2018 (gol di Pavoletti) che di fatto mise i viola fuori dalla lotta per ottenere un piazzamento in Europa League. Invece i sardi con quel successo conquistarono in pratica la salvezza.

Contributo pressoché nullo dalla panchina. Fiorentina e Cagliari non hanno reti realizzate da parte di giocatori entrati a partita in corso. Così come Crotone e Parma. Iachini e Prandelli da una parte, Di Francesco dall'altra, non sono riusciti ancora a cambiar il corso dei match inserendo forza nuove in campo.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

27 vittorie Fiorentina

8 pareggi

5 vittorie Cagliari

69 gol fatti Fiorentina

28 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1964/1965 Serie A Fiorentina vs Cagliari 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Cagliari 0-0