Fra Inzaghi e l'ex biancoceleste Ballardini è pareggio

vedi letture

Quello in programma nel weekend sarà il quarto faccia a faccia fra i tecnici Simone Inzaghi, Lazio, e Davide Ballardini, Genoa.

I precedenti sono arrivati tutti allenando biancocelesti e rossoblù.

E sono in perfetto equilibrio: 1 successo parte (Lazio-Genoa 1-2 nel 2017-2018 e Lazio-Genoa 4-1 nel 2018-2019) e 1 segno X (l’1-1 di un girone fa allo stadio Ferraris).

Unica differenza nel computo delle marcature, col laziale sensibilmente in vantaggio sul collega genoano.

Se guardiamo poi i dati che emergono incrociando le carriere dei due tecnici e le squadre prossime avversarie, scopriamo che Inzaghi ha un rendiconto positivo col Grifone, mentre Ballardini è in pareggio con gli Aquilotti.

A proposito di Ballardini… non scordiamoci che è un ex. Con lui la Lazio vinse la Supercoppa 2009-2010 contro l’Inter a Pechino. Però in campionato l’avventura si interruppe dopo 23 panchine e la sconfitta rimediata col Catania.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E BALLARDINI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Ballardini

6 gol fatti squadre di Inzaghi

4 gol fatti squadre di Ballardini

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL GENOA IN CAMPIONATO

5 vittorie Inzaghi

2 pareggi

2 vittorie Genoa

22 gol fatti squadre di Inzaghi

13 gol fatti Genoa

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

4 vittorie Ballardini

4 pareggi

4 vittorie Lazio

13 gol fatti squadre di Ballardini

15 gol fatti Lazio