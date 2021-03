Gasperini un ex pericoloso: percorso immacolato col Crotone. Cosmi invece...

Avvio non certo facile della sua avventura a Crotone per Serse Cosmi. Il neo tecnico dei calabresi è chiamato a confrontarsi con l'Atalanta guidata dal collega Gian Piero Gasperini. In casa del Gasp, Cosmi non ha ancora vinto, però nel computo generale dei precedenti si trova in vantaggio per due vittorie ad una: una alla guida del Livorno contro il Genoa e una con il Genoa proprio contro il Crotone all'epoca allenato dal tecnico di Grugliasco.

Tra un esonero e un incarico, alla fine è stata lunga la militanza di Gasperini sulla panchina del Crotone. Partenza nella stagione 2003/04 in Serie C1, termine stagione 2005/06 in Serie B. Oltre 100 (105 per la precisione) le sue panchine con la squadra calabrese. Ma Gasp ha anche giocato diverse volte contro il Crotone e il suo cammino è immacolato, almeno in fatto di sconfitte. Cinque vittorie e due pari in sette gare, così tanto per gradire.

Cosmi torna ad allenare in A dopo una lunga assenza. L'ultima sua panchina nella massima categoria è stata quella del Siena, tenuto fino al 17 dicembre 2012, ovvero subito dopo la sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina che gli costò l'esonero. Sia pur di misura, Cosmi è in vantaggio contro l'Atalanta per 4 vittorie a 3. Però l'ultima sua affermazione è del 28 ottobre 2009 (Livorno-Atalanta 1-0).

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS COSMI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Gasperini

3 pareggi

2 vittorie Cosmi

5 gol fatti squadre Gasperini

4 gol fatti squadre Cosmi

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS CROTONE

5 vittorie Gasperini

2 pareggi

0 vittorie Crotone

16 gol fatti squadre Gasperini

5 gol fatti Crotone

TUTTI I PRECEDENTI COSMI VS ATALANTA

4 vittorie Cosmi

3 pareggi

3 vittorie Atalanta

10 gol fatti squadre Cosmi

9 gol fatti Atalanta