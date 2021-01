Genoa-Bologna finirà 0-0, 1-0 oppure 0-1. Ecco il perché

Nelle ultime tre stagioni di Serie A dai Genoa-Bologna sono scaturiti tutti e tre i risultati possibili in schedina.

L’anno passato fu 0-0.

Nel 2018-2019 ecco un 1-0 firmato Piatek.

Infine, 2017-2018, fu 0-1 con l’ex Palacio a segno.

Curiosamente quelli appena ricordati sono anche i tre punteggi più ricorrenti nei 51 incontri disputati fra Serie A e cadetteria.

Il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, è comparso per 9 volte. I successi col minimo sforzo, 1-0 e 0-1, sono appaiati a quota 7 caps.

Scritto ciò, dobbiamo ricordare come le due squadre si presentino a questo appuntamento con un bottino di 5 punti raccolti negli ultimi cinque turni di campionato. Ma se i rossoblù liguri li hanno fatti vincendo (contro lo Spezia) e pareggiando (con il Milan prima e la Lazio poi), quelli emiliano romagnoli hanno piazzato 5 segni X senza soluzione di continuità (dal più lontano al più vicino nel tempo: Spezia, Torino, Atalanta, Fiorentina e Udinese).

C’è poi un altro dato che accomuna le due compagini.

Se costruiamo la classifica con la differenza fra punti all’intervallo e nella classifica in corso di validità, sia il Genoa che il Bologna mostrano un meno uno. Il Vecchio Balordo passando da 12 a 11. I Felsinei da 18 a 17 punti.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

19 vittorie Genoa

16 pareggi

16 vittorie Bologna

64 gol fatti Genoa

51 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 2-0, 11° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 0-0, 5° giornata 2019/2020