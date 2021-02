I record positivi dell'Atalanta...e quelli negativi del Cagliari. E in Sardegna...

vedi letture

Prosegue il periodo buio del Cagliari fino a diventare preoccupante. Quella sarda è la squadra di A che non ottiene una vittoria da più tempo, perché l'ultima affermazione risale al 7 novembre scorso. Dopo quella affermazione, la squadra di Di Francesco ha ottenuto la miseria di cinque pareggi e ben nove sconfitte. Una sola sconfitta: l'Atalanta ha perso un solo match in trasferta in dieci incontri disputati (5 vittorie, 4 pari e una battuta d'arresto lo score nerazzurro lontano da Bergamo).

Le ultime due partite giocate a Cagliari tra queste due squadre si sono chiuse con lo stesso punteggio, ovvero la vittoria dell'Atalanta per 1-0. Nonostante questi due successi consecutivi, i nerazzurri si sono imposti poche volte in casa dei rossoblu: cinque in 32 precedenti.

Solamente due volte in questo campionato il Cagliari ha chiuso una partita senza subire reti. I rossoblu detengono questo poco invidiabile record a pari merito con Crotone e Sampdoria. L'Atalanta resta in vetta per numero di marcatori diversi mandati a segno che sono 15. Ottimo l'apporto dei giocatori della panchina per Gasperini: c'è la leadership anche per i gol segnati da calciatori entrati a partita in corso per i nerazzurri, che sono 10.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

18 vittorie Cagliari

9 pareggi

5 vittorie Atalanta

50 gol fatti Cagliari

22 gol Atalanta

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Atalanta 0-1