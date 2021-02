Il Napoli come il Milan, il Genoa come l’Inter

Da 3 stagioni senza soluzione di continuità il Napoli conquista l’intera posta in palio nella Genova rossoblù.

Nel 2017-2018 fu 2-3: Taarabt al 4’, Mertens al 14’ e al 30’, autogol di Zukanovic al 60’, Izzo al 76’.

Nel 2018-2019 ecco un 1-2: Kouame al 20’, Fabian Ruiz al 62’, autogol di Biraschi all’86’.

Nel 2019-2020 altro 1-2: Mertens nel recupero del primo tempo, Goldaniga al 49’, Lozano al 66’.

Prima la sfida aveva prodotto un doppio pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Il digiuno del Genoa è però più lungo di quanto fin qui raccontato. L’ultima vittoria, infatti, è rappresentata dal 3-2 della stagione 2011-2012. Successivamente, in Liguria, ecco 2 segni X e 6 affermazioni dei campani.

Curiosità, quel 3-2 arrivò dopo che nell’allora San Paolo s’erano imposti i padroni di casa marcando 6 reti.

Volendo credere ai corsi e ricorsi storici…

Anche perché sbaglieremmo dando per scontato l’esito del match. A gennaio 2021 le due squadre hanno viaggiato a ritmi simili: 1,83 punti/match il Vecchio Balordo (come l’Inter), 2,00 punti/match gli Azzurri (come il Milan).

Inoltre sul Napoli peserà l’impegno in Coppa Italia contro l’Atalanta. Mentre il Genoa avrà dalla sua un’intera settimana di riposo.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

55 incontri disputati

20 vittorie Genoa

20 pareggi

15 vittorie Napoli

87 gol fatti Genoa

73 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Napoli 2-2, 30° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Napoli 1-2, 31° giornata 2019/2020