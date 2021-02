La peggior squadra del 2021? Il Cagliari. Una media punti da paura

Due vittorie e ben nove sconfitte. Questo il cammino deficitario del Crotone nelle ultime 11 partite giocate in campionato. Se è possibile però il Cagliari ha fatto ancora peggio rispetto ai calabresi; l'ultima affermazione dei sardi in Serie A infatti risale al 7 novembre scorso: dopo di allora cinque pareggi e 11 sconfitte per gli isolani che difatti sono piombati nei bassifondi della classifica e Di Francesco è stato sostituito in panchina da Semplici (oggi il suo esordio).

Cinque i precedenti a Crotone tra queste due squadre tra Serie A e B e per tre volte ad imporsi sono stati i padroni di casa (in tutte le circostanze si giocava per il campionato cadetto). Una sola volta ha vinto il Cagliari, in A, il 26 febbraio 2017.

Crotone e Cagliari (con la Sampdoria) sono le squadre che meno volte hanno chiuso una gara senza subire reti (2). Contributo della panchina? Per entrambe è azzerato. Nessun giocatore entrato a partita in corso è andato a segno né tra i calabresi, né tra i sardi. Un ultimo dato da sottolineare: il Cagliari è la peggior squadra del 2021 avendo conquistato un solo punto nel corso di quest'anno solare. La media punti? 0,11!

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A E B)

3 vittorie Crotone

1 pareggio

1 vittoria Cagliari

11 gol fatti Crotone

7 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2000/2001 Serie B Crotone vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2017/2018 Serie A Crotone vs Cagliari 1-1