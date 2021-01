La sfida fra le migliori difese di A, per gol subiti e clean sheet

vedi letture

La Juventus dalla migliore difesa della Serie A, 15 gol subiti come Napoli ed Hellas Verona, ospiterà il Sassuolo che di reti ne ha incassate otto in più, 23, ma guida la graduatoria dei clean sheet, 5 match a porta inviolata come un altro quintetto di club.

Però da 13 scontri diretti fra bianconeri e neroverdi in Serie A mai è uscito il segno X ad occhiali, vale a scrivere il pareggio per 0-0. Anzi, lo scontro diretto viaggia a una media di poco più di 3 gol/match, 46 in 14 sfide.

La passata stagione allo Stadium di Torino fu 2-2. Questa la sequenza delle reti: Bonucci, Boga, Caputo e Cristiano Ronaldo. A suo modo un match storico. Perché mai gli emiliani aveva fatto punti in casa della Juventus. Nelle 6 precedenti sfide, infatti, c’erano stati soltanto dei KO.

Nella Serie A 2020-2021 su 30 puti raccolti dalla Juventus 14 sono frutto di match casalinghi (4 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta con 13 gol fatti a fronte di 7 incassati). Solo la Fiorentina è uscita a uscire dallo Stadium indenne. Il Sassuolo è lì a un’incollatura, 29 punti di cui 17 conquistati lontano dal Mapei Stadium (5 successi, 2 segni X, 1 battuta d’arresto con 17 reti all’attivo e 12 al passivo). Solo l’Atalanta ha lasciato i neroverdi senza punti.

La Vecchia Signora è reduce da 2 vittorie di fila, Udinese e Milan, e in questo campionato mai è riuscita a piazzare un tris di successi in tre giornate consecutive. Il Sasol negli ultimi 4 impegni ha alternato sconfitte e vittorie.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

7 incontri disputati

6 vittorie Juventus

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

20 gol fatti Juventus

4 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 4-0, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 2-2, 14° giornata 2019/2020