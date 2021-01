Lazio, sette marcatori possono bastare? Che secondi tempi per il Sassuolo!

Tre vittorie consecutive e 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite. La Lazio è in un momento positivo in campionato a livello di risultati. Messa da parte la Champions, almeno fino alla ripresa della competizione, la squadra allenata da Inzaghi si è rimessa in carreggiata anche in Serie A. Il Sassuolo è invece in una fase di netta alternanza di prestazioni e risultati. Resta però il fatto che i neroverdi stiano andando meglio in trasferta con 17 punti ottenuti sui 30 totali.

Due risultati utili consecutivi (una vittoria e un pari), il Sassuolo riparte così in casa della Lazio. I biancocelesti si sono imposti sugli emiliani l'ultima volta il 1 ottobre 2017 ed è stata una vittoria molto rotonda per 6-1. Protagonisti di quel match Luis Alberto e Parolo autori di una doppietta a testa.

Passano le giornate e restano solo 7 i marcatori diversi mandati a segno dalla Lazio. Peggio ha fatto solo il Parma con 6 in Serie A. Il Sassuolo ha considerevolmente migliorato la propria classifica nel corso dei secondi tempi. Dieci i punti in più raccolti dalla squadra di De Zerbi rispetto ai risultati ottenuti all'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

4 vittorie Lazio

1 pareggio

2 vittorie Sassuolo

17 gol fatti Lazio

12 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A ROMA

2013/2014 Serie A Lazio vs Sassuolo 3-2

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Sassuolo 1-2