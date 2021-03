Lecce, solo una gioia in Laguna. Il Venezia come l’Empoli

Quindici incontri disputati in tutte e tre i livelli del calcio italiano. Due nella massima serie a cavallo del Duemila. Dieci in cadetteria a cominciare dalla prima edizione col girone unico. Tre nella Serie C degli anni Cinquanta.

Il bilancio di questi precedenti vede il Venezia nettamente davanti al Lecce: 6-1 per vittorie, mentre i segni X ammontano a 8, 22-14 sul fronte delle marcature.

A proposito, in Serie B per 9 volte sono andate a rete entrambe le squadre, tanto che la sfida viaggia a una media di 2,8 gol/match.

Concentrandoci sul secondo livello scopriamo che nel nuovo millennio è sempre finirà in parità. Così le ultime volte sono piuttosto datate: il segno 1 in schedina manca dal 1994-1995, 2-1; il colpaccio esterno dal 1996-1997, 1-0.

E proprio quello appena ricordato è l’unico successo dei salentini in Laguna. Arrivò fra l’altro su autorete.

Vero e proprio big match del turno infrasettimanale Venezia-Lecce mette sul campo 92 punti, 46 per parte. Gli arancioneroverdi in casa ne contano 26 (8V – 2X – 4P con 20GF e 13GS). I giallorossi in esterna ne sommano 23 (6V – 5X – 2P con 22GF e 13GS).

La compagine di mister Zanetti è reduce dall’1-1 ad Ascoli. Un pareggio arrivato dopo l’inatteso stop alla 27esima giornata contro il Brescia. L’undici di Corini col 4-2 rifilato al ChievoVerona ha centrato il risultato positivo numero 7 (4 vittorie più 3 pareggi).

Nel 2021 i veneti hanno tenuto un passo a 1,83 punti/match (6V – 4X – 2P), praticamente il ritmo della capolista Empoli. I pugliesi con 1,75 (5V – 6X – 1P) occupano il gradino più basso del podio nel nuovo anno.

Senza scordare che Venezia-Lecce vedrà la terza miglior difesa della cadetteria con 26 reti subite fronteggiare il miglior reparto avanzato con 52 gol marcati.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

6 vittorie Venezia

8 pareggi

1 vittoria Lecce

22 gol fatti Venezia

14 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Lecce 3-1, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Lecce 1-1, 23° giornata 2018/2019