Maledizione Crotone per il Benevento. Ma l'ultima mezz'ora per i rossoblu...

Il Crotone sta cercando di dare un senso al proprio campionato. Però la squadra di Stroppa ha anche perso quattro delle ultime cinque partite giocate e risalire dall'ultimo posto in classifica con questa andatura è pressoché impossibile. Sette dei nove punti sono stati conquistati in casa dai calabresi. Il Benevento invece, nello stesso lasso di tempo ha ottenuto ben tre vittorie e perso due volte. Punti comunque importanti per rimpinguare una classifica più che positiva per i giallorossi.

E' la seconda volta che si gioca Crotone-Benevento per la Serie A in Calabria. La prima ed unica volta è stato un 2-0 per i rossoblu. Considerando tutte le gare giocate, anche nelle serie minori, c'è un dominio assoluto del Crotone che ha vinto 17 delle 23 partite disputate, con due sole sconfitte (una delle quali a tavolino, Serie C1, campionato 1977/1978).

Il Crotone ha la peggior difesa del campionato con 40 reti subite e ha il penultimo attacco della A con 17 reti realizzate. In particolare balza all'occhio il dato che la squadra allenata da Stroppa ha messo a segno la miseria di due gol nell'ultima mezz'ora di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A, B, C1, C2)

17 vittorie Crotone

4 pareggi

2 vittorie Benevento

36 gol fatti Crotone

12 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

1948/1949 Serie C1 Benevento vs Crotone 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2019/2020 Serie B Benevento vs Crotone 3-0