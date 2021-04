Nicola non ha feeling con la Roma, doppietta di Fonseca dopo il KO alla prima

Secondo incrocio assoluto tra Nicola e Fonseca. Nell'unica volta in cui i due si sono incontrati, il tecnico giallorosso è uscito vincitore (Genoa-Roma 1-3 il 19 gennaio 2020).

L'attuale allenatore del Torino non ha un grande feeling con i giallorossi, nel senso che nelle sei occasioni in cui ha affrontato i capitolini da allenatore ha perso per ben cinque volte. C'è anche una vittoria per il tecnico di Luserna San Giovanni: Udinese-Roma 1-0 il 24 novembre 2018. Tra l'altro Nicola in quella circostanza era al suo esordio sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Velazquez.

Niente pareggi nemmeno tra Fonseca e il Torino. Il portoghese ha perso la prima sfida contro i granata, poi però ha vinto le due successive gare, compreso dunque anche il mach dell'andata.

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS FONSECA

0 vittorie Nicola

0 pareggi

1 vittoria Fonseca

1 gol fatto squadre Nicola

3 gol fatti squadre Fonseca

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS ROMA

1 vittoria Nicola

0 pareggi

5 vittorie Roma

2 gol fatti squadre Nicola

12 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS TORINO

2 vittorie Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Torino

6 gol fatti squadre Fonseca

5 gol fatti Torino