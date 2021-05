Quella classifica che vede la Lazio ultima

vedi letture

Primo obiettivo per il Genoa dell’ex Ballardini: evitare il KO numero 500 nelle trasferte di Serie A col girone unico.

I rossoblù alla vigilia del match in casa Lazio sono, infatti, a quota 499 sconfitte. E da due stagioni l’Olimpico biancoceleste non regala punti.

Il più recente successo dei rossoblù? Nel 2017-2018, 2-1 con Pandev in rete al 55’, pareggio di Parolo al 59’, man of the match Laxalt al 92’.

Il bilancio dei precedenti Lazio-Genoa sorride ai padroni di casa. Fra Serie A e cadetteria hanno raccolto punti in 50 dei 58 faccia a faccia. Mentre per 8 volte hanno avuto la meglio gli ospiti.

Curiosità.

I due punteggi più ricorrenti sono figli del segno X. L’1-1 conta 9 comparsate, lo 0-0 segue a quota 6. Eppure il pareggio non compare dal 2008-2009. Successivamente ecco 6 vittorie per i laziali e 5 per i liguri.

Fra i due club in classifica ci sono 25 punti di differenza: 61-36 per i ragazzi di mister Inzaghi. Tuttavia c’è una graduatoria dove i rossoblù sono in vantaggio e, anzi, i padroni di casa sono ultimi in Serie A. Nelle cooperative del gol, vale a scrivere la quantità di giocatori che ogni squadra ha mandato a segno in questo campionato, la Lazio si trova a quota 9, nessuno ha fatto peggio, mentre il Genoa staziona a 11.

All’andata fu 1-1: l’ex Immobile (33 presenze e 5 gol nel torneo 2012-2013) al 15’ su calcio di rigore, Destro (un ex Roma da 57 caps e 24 centri in Serie A) al 58’.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

58 incontri disputati

30 vittorie Lazio

20 pareggi

8 vittorie Genoa

103 gol fatti Lazio

45 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 3-0, 19° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 4-0, 6° giornata 2019/2020