Quella monetina che ha fatto la storia. Napoli e lo zero che resta in trasferta

Una sola sconfitta nelle ultime 13 partite. Così l'Atalanta ha ridato un senso ad una classifica che, ad un certo punto di questo campionato, sembrava essere deficitaria. Il Napoli è la squadra che ha pareggiato meno in tutta la Serie A con una sola divisione della posta e per giunta in casa. In trasferta la casella dei pareggi è ancora ferma a zero per la compagine di Gattuso.

Dici Atalanta-Napoli e subito ripensi a quello che è accaduto l'8 aprile 1990, ovvero alla monetina che ha colpito il centrocampista azzurro Alemao e tutto ciò che ne è conseguito da quell'episodio controverso. La sostanza è che quel fatto ha portato il giudice sportivo a decretare la vittoria a tavolino del Napoli che ottenne due punti (allora la vittoria valeva due) preziosissimi per arrivare a conseguire il secondo scudetto della sua storia.

Il Napoli comanda assieme al Milan la classifica dei 'clean sheet', ovvero partite chiuse senza subire reti (8). L'Atalanta è la squadra che ha mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi con 15 e contemporaneamente quella che ha avuto anche il miglior contributo dalla panchina con 11 gol arrivati da calciatori entrati a partita in corso.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

22 vittorie Atalanta

20 pareggi

10 vittorie Napoli

73 gol fatti Atalanta

51 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Napoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Napoli 2-0