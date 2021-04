Spezia e quella serie positiva iniziata con i cugini dell’Inter

Di precedenti in campionato, in Serie A, c’è solo quello dell’andata giocato al Meazza.

Allora Inter-Spezia terminò col punteggio di 2-1 ma… i nerazzurri riuscirono a sbloccare il match soltanto in avvio di secondo tempo. Hakimi al 51’ marcò di destro, Lukaku venti minuti più tardi, 71’, bissò di sinistro su calcio di rigore. Di Piccoli nell’ultimo minuto di recupero, 94’, la rete della bandiera dei liguri.

Storica, perché la prima a San Siro e nel massimo torneo italiano.

Italiano e i suoi ragazzi al Picco sono in serie positiva da 5 match. Una striscia che ha preso avvio col 2-0 rifilato all’altra meneghina, il Milan. Quindi ecco 2 pareggi e, poi, 2 successi.

Altra curiosità. Guardando il cammino degli aquilotti negli ultimi cinque turni, dalla 27esima giornata, vediamo alternarsi sconfitte in trasferta e vittorie in casa. Poiché a Bologna è stato KO per 1-4…

L’Inter domenica sera ha fatto 1-1 al San Paolo-Maradona contro il Napoli. Il filotto di successi senza soluzione di continuità, 11, s’è pertanto interrotto.

Gli ultimi KO interni/esterni?

Spezia-Udinese 0-1 il 31 gennaio scorso. Sampdoria-Inter 2-1 il 6 gennaio 2021.