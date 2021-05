Torino, quanti marcatori diversi! Benevento, dopo la Juventus...il nulla

vedi letture

Con il pareggio nel recupero infrasettimanale contro la Lazio, il Torino si è salvato matematicamente e si è tolto da una situazione che stava diventando pericolosa. Questo perché i granata venivano da due pesantissimi rovesci contro il Milan (0-7) e contro lo Spezia (1-4). Senza quel punto all'Olimpico, il match contro il Benevento sarebbe diventato un vero e proprio drammatico spareggio per evitare la retrocessione in B. A proposito dei sanniti, clamoroso il crollo avvenuto nel corso degli ultimi due mesi. L'ultima vittoria in campionato risale alla 28esima giornata, la clamorosa affermazione per 1-0 sul campo della Juventus. Era il 21 marzo scorso. Dopo quel successo i giallorossi hanno fatto solamente tre punti in nove gare.

C'è un solo precedente a Torino tra queste due formazioni ed è una vittoria per 3-0 della squadra di casa alla 22esima giornata del campionato di A 2017/18.

Il Torino potrebbe risultare al termine della stagione la squadra che ha mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi: per il momento sono 17 come l'Udinese (leadership in condominio di questa speciale classifica). Il Benevento ha il peggior attacco del campionato con 39 reti all'attivo, assieme al Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

1 vittoria Torino

0 pareggi

0 vittorie Benevento

3 gol fatti Torino

0 gol fatti Benevento

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Benevento 3-0