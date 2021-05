Venezia, Cittadella e quei 6 match in campionato che...

Secondo derby Venezia-Cittadella nel campionato di Serie B 2020-2021. All’ultima giornata del girone d’andata di regular season terminò col punteggio di 1-0 e Forte man of the match grazie alla rete trovata al 3’ di gioco.

I 7 precedenti fra cadetteria e Serie C vedono in vantaggio gli arancioneroverdi per numero di vittorie, 3-1, e gol marcati, 10-7, mentre i segni X ammontano a 3.

Dopo il risultato della finale d’andata, 1-0 per i lagunari al Tombolato, i padroni di casa possono anche permettersi di perdere, perché in classifica hanno chiuso davanti ai cugini. Il Cittadella, al contrario, se vorrà raggiungere la Serie A (per la prima volta nella sua storia) dovrà imporsi per 2-0 o con punteggi superiori, ma sempre con uno scarto di almeno due reti.

In questa stagione Iori e compagni hanno marcato 2 o più gol in trasferta in 6 match e in 5 di questi lo scarto sull’avversario è stato proprio di 2 o più reti.

Di riflesso Di Mariano e soci in questo torneo hanno subito 2 o più gol in casa in 6 occasioni, la metà delle quali, 3, terminate con un KO con un doppio svantaggio, tutti per 0-2.

Curiosità: già due anni fa i granata di mister Venturato si giocarono l’ultimo atto del campionato di Serie B contro un club veneto. Era l’Hellas Verona. Allora dopo un successo per 2-0 fra le mura di casa, andarono a perdere per 0-3 al Bentegodi.

Concludiamo ricordando i bilanci, casa/fuori delle due squadre al termine dei 38 turni di campionato.

Venezia 33 punti con 10 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 28 gol marcati a fronte di 19 incassati.

Cittadella con 23 punti frutto di 6 successi, 5 segni X, 8 stop, 23 reti all’attivo e 21 al passivo.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA IN CAMPIONATO (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

3 vittorie Venezia

3 pareggi

1 vittoria Cittadella

10 gol fatti Venezia

7 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Cittadella 2-2, 2° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Cittadella 1-0, 19° giornata 2020/2021