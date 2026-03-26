Danimarca-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: Hojlund sfida Elmas, c'è anche Isaksen

Sono ufficiale le formazioni di Danimarca-Macedonia del Nord, in campo a Copenaghen alle 20.45 nella gara valida per i playoff mondiali. Tra i padroni di casa, presenti dal primo minuto Isaksen (Lazio) e Hojlund (Napoli), oltre al difensore del Verona, Nelsson. Nella Macedonia del Nord, la Serie A è rappresentata dal napoletano Elmas.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Frohldt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Allenatore: Riemer

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Musliu, Zajkov, Stojchevski; Herera, Bardhi, Atanasov, Elmas, Churlinov; Rastoder, Qamili. Allenatore: Sedloski.

La vincente di Danimarca-Macedonia del Nord, ricordiamo, giocherà il 31 marzo contro la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda