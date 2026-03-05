Roma, Ferguson è a Brighton: potrebbe aver chiuso la sua esperienza nella Capitale

Evan Ferguson potrebbe aver già scritto la sua ultima pagina con la maglia della Roma nell'ennesima stagione sfortunata. Ieri l’attaccante è tornato dai medici del Brighton, il club proprietario del suo cartellino, per un consulto. Affermare che la stagione della punta a questo punto potrebbe essere già finita rischia di non essere più un azzardo, evidenzia la Repubblica.

I dettagli della formula: prestito con diritto di riscatto a 40 milioni

Ferguson, arrivato alla Roma in prestito dal Brighton & Hove Albion il 23 luglio 2025, con opzione di acquisto intorno ai 40 milioni di euro, sta disputando una stagione di adattamento positiva in Serie A 2025/26 con la maglia giallorossa. Fino ad ora ha collezionato 16 presenze in campionato, di cui 10 da titolare e 6 da subentrato, per un totale di 776 minuti giocati, segnando 3 gol e fornendo 2 assist.

I numeri della sua stagione

Complessivamente in tutte le competizioni inclusa Europa League ha raggiunto 22 presenze, 5 gol e 2 assist in circa 1.078 minuti, mostrando un buon impatto come centravanti fisico e opportunista nonostante qualche infortunio minore, come un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori in alcune gare. Il suo contributo ha aiutato la Roma in zona alta classifica, prima di fermarsi in modo definitivo per infortunio.