Verona, Bowie: "Sono pagato per questo, spero di essere chiamato dalla Scozia"

L'autore del gol vittoria di Bologna-Verona, Kieron Bowie, è stato intervistato da Dazn al termine della gara disputata allo stadio Renato Dall'Ara.

Il commento sul primo gol in Serie A.

"Sono stato preso per questo e sono pagato per questo. Sono felice di aver fatto il gol che ha portato alla vittoria".

Il pensiero al Mondiale e alla salvezza del Verona.

"Senza pressione, spero di farcela e sono solo un componente dell'ingranaggio qui, spero che la squadra ce la faccia a salvarsi. Per quanto riguarda la Scozia spero di giocare le amichevoli di questo mese, fare bene lì e poi eventualmente giocarmi le mie carte per il Mondiale".

Il rapporto con Evan Ferguson della Roma.

"Si l'ho visto e ci siamo confrontati, abbiamo chiacchierato insieme".