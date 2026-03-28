Benjamin Pavard, l'interista andato via la scorsa estate. Dopo due anni altalenanti

"È arrivato Benji l'Interista". Con questa frase Benjamin Pavard aveva annunciato il suo approdo all'Inter, in arrivo dal Bayern Monaco, dopo una trattativa non semplice. 30 milioni più bonus per sposare la causa nerazzurra in seguito alla finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City di Josep Guardiola. Ci è rimasto per due anni con prestazioni altalenanti, fino all'altro ultimo capitolo, stavolta a Monaco, contro il Paris Saint Germain, perso malamente per cinque a zero.

L'addio di Simone Inzaghi ha portato anche lui a fare delle scelte. L'Inter ha deciso di cederlo in prestito con diritto di riscatto all'Olympique Marsiglia, dove sta giocando con regolarità al netto di qualche panchina qui e là, come nell'ultima giornata di campionato.

All'inizio dell'annata non ha fatto benissimo, tanto che ha dovuto dare conto delle sue gesta. "Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è colpa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità. Quando si indossa questa maglia, bisogna essere impeccabili, e stasera (ieri sera, ndr) non lo sono stato. Vi prometto che darò il massimo per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme". Per ora l'OM è al terzo posto, comunque ben distante dal duo di testa, cioè Lens e Paris Saint Germain, dopo il cambio di comandante da De Zerbi a Beye. Oggi Benjamin Pavard compie 30 anni.