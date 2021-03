Bruno Pizzul, per oltre 40 anni la voce narrante del calcio italiano

vedi letture

Per decenni, il grande pubblico calcistico è cresciuto con la sua voce nelle orecchie. La storia del giornalismo infatti pone Bruno Pizzul nell'elite dei telecronisti sportivi, con la sua voce che guidava e raccontava le partite europee dei club italiani e le avventure azzurre nelle grandi competizioni.

La sua carriera iniziò dall'altra parte della barricata, visto che in gioventù fu calciatore professionista giocando con Pro Gorizia, Catania, Ischia e Udinese, ma un infortunio al ginocchio fece finire anzitempo la sua avventura agonistica.

Nell'aprile del 1970 la sua prima telecronaca fu uno Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia, gara alla quale Pizzul arrivò in ritardo di 15', iniziando a raccontare la sfida partendo dal 16° minuto (rimediò in seguito essendo trasmessa in differita). La sua competenza però andò oltre il calcio, visto che in oltre 40 anni di carriera ha commentato anche pugilato, ping pong, bocce, ciclismo, vela, ippica a canottaggio.

Oggi Bruno Pizzul compie 83 anni.