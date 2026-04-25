Dejan Kulusevski, in infermeria da oramai un anno. Ma che vuole giocare i Mondiali

Dejan Kulusevski vuole giocare i Mondiali. Dopo la qualificazione della Svezia - nel playoff contro la Polonia - l'idea è quella di ritornare protagonista a breve giro di posta. Il suo rientro è previsto fra un paio di settimane. "Non gioco da un anno e so quali sono le probabilità - ha spiegato nelle ultime settimane - ma se c'è una persona al mondo in grado di farlo, scommetterei su me stesso. E non andiamo lì solo per partecipare. La Svezia punterà a essere tra le migliori. Finché vivrò, farò tutto il possibile affinché la Svezia, quando scenderà in campo, non abbia paura di nessuno. Brasile, Francia, chiunque siano. È per questo che sono su questo pianeta. Per dare fede e amore al mio popolo".

"Non voglio prendermi i meriti di nulla, voglio che chi gioca si prenda tutto il merito. Ma voglio comunque esserci per i miei compagni volevo far parte di tutto questo. Capisco che la gente fosse preoccupata, ma in realtà era per il motivo sbagliato. È stato davvero positivo sottoporsi a questa piccola operazione e poter identificare il problema. Ora tutto dovrebbe essere a posto. Forse per via di cose che non sapremo mai, perché, in fin dei conti, solo Dio decide e nessun altro".

Kulusevski è fermo dallo scorso maggio e non è dato sapere come potrà essere il suo rientro. Oggi Dejan Kulusevsi compie 26 anni.