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Edin Dzeko, 100 e passa gol in Serie A. Con un finale amaro alla Fiorentina

Edin Dzeko, 100 e passa gol in Serie A. Con un finale amaro alla Fiorentina
© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Roma, Inter, Fiorentina. Edin Dzeko è stato uno dei grandi centravanti del nostro campionato, seppur arrivato relativamente tardi nel nostro campionato, dopo avere vinto con il Manchester City. Centosette gol in Serie A ma un finale decisamente amaro a Firenze, dove è durato solamente pochi mesi in una squadra decisamente in difficoltà.

Nelle scorse settimane Edin Dzeko ha parlato così del suo addio ai viola. "Ho giocato a Parma con la mia ex squadra a fine dicembre. Era una partita cruciale contro una squadra candidata direttamente alla retrocessione. Ero in panchina e, poco dopo l'intervallo, siamo andati in svantaggio. Mi sono riscaldato e, pochi minuti prima del fischio finale, il nostro allenatore ha effettuato un'altra sostituzione. Ha sostituito un difensore e ne ha inserito un altro (Gosens per Parisi, ndr)".

"Mi sono detto: "Non può andare avanti così". Ho chiamato il mio agente subito dopo la partita e gliel'ho detto. Il giorno dopo la partita, abbiamo pranzato con la squadra. Dopo pranzo, mi sono seduto da solo in sala e ho riflettuto. Mi sono chiesto: cosa voglio? Di cosa ho bisogno? Ho trovato la risposta: uno stadio emozionante con tifosi scatenati. Un club che possa trascinarmi di nuovo". Allo Schalke guadagna un quarto rispetto a quanto avrebbe potuto guadagnare al Paris FC, anche loro interessati al suo cartellino a gennaio, salvo poi scegliere la Zweite Bundesliga. Oggi Edin Dzeko compie 40 anni.

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