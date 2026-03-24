Gonzalo Garcia, è una vita da film. Cresciuto in Argentina, attaccante del Real Madrid

C'è qualcosa di cinematografico nella storia di Gonzalo García, non è solo una metafora. Il suo nonno materno, Manuel Torres Cansino, era un torero sivigliano la cui carriera nei ruedos finì bruscamente negli anni Sessanta per una grave cornata. Decise allora di reinventarsi, studiò medicina e divenne chirurgo. E quel cognome,Cansino, porta con sé un segreto: Manuel era cugino diretto di Margarita Carmen Cansino, al mondo conosciuta come Rita Hayworth. La diva di Gilda, la pin-up dei soldati americani nella Seconda guerra mondiale, la donna che Fred Astaire definì la sua partner preferita sullo schermo.

Gonzalo, dunque, è pronipote di una leggenda di Hollywood. I suoi primi calci li ha dati però in Argentina, località Tigre, provincia di Buenos Aires. Il padre, dirigente di un'azienda turistica di Maiorca, era lì per lavoro. I compagni lo soprannominavano Raul, come l'attaccante del Real Madrid, mentre la maglia indossata era quella del River Plate. La madre è sorella dei Torres Morote, dinastia del rugby sivigliano, con quattro zii che hanno giocato con la maglia della nazionale spagnola

Arrivato alla cantera del Real Madrid da bambino, debutta con il Real Madrid Castilla il 26 marzo 2022 in Prima Federación, allenato proprio da Raúl González. L'esplosione definitiva arriva nell'estate del 2025, al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Xabi Alonso lo porta con sé come uno dei giovani della cantera, ma Gonzalo chiude il torneo con quattro gol in cinque partite,. "Sono qui da quando ero piccolo e segnare nella mia prima partita da titolare con il Real Madrid è assolutamente incredibile". Oggi Gonzalo Garcia compie 22 anni.