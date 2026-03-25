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Jadon Sancho, un flop per il Manchester United. Lo voleva la Roma, è rimasto in Premier

Jadon Sancho, un flop per il Manchester United. Lo voleva la Roma, è rimasto in PremierTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

È stato uno dei grandi flop del calciomercato del Manchester United degli ultimi anni. Jadon Sancho è arrivato per 85 milioni ma non è mai riuscito a fare la differenza. Anzi, è stato ceduto in prestito al Borussia Dortmund - arrivando in finale di Champions - poi un anno con il Chelsea, vincendo la Conference League, ora all'Aston Villa dopo un'estate che sembrava aprirgli le porte della Serie A, con la Roma che ha provato di prenderlo a più riprese, scegliendo poi Leon Bailey, durato pochissimo in Italia.

In estate sarà addio con lo United. C'è un'opzione per il rinnovo contrattuale, ma non l'intenzione di utilizzarla, anzi. Quindi sarà disponibile a parametro zero per qualsiasi club che lo voglia tesserare.

Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, ne ha parlato così nei giorni scorsi, non escludendo del tutto una sua permanenza dopo il 30 giugno 2026. “Non è ancora il momento di parlarne. Sancho è un giocatore fantastico e speriamo di aiutarlo a migliorare le sue qualità all’interno della nostra struttura, come sta facendo adesso. Avrà bisogno di un nuovo contratto e forse potrebbe essere qui. Se giocherà al meglio, lo vorremo. Ma è normale che anche altri club possano interessarsi a lui”. Oggi Jadon Sancho compie 26 anni.

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