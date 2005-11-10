Ufficiale Il Manchester United annuncia tre svincolati eccellenti: via Casemiro, Sancho e Malacia

Il Manchester United ha definito la lista dei giocatori che lasceranno il club al termine della stagione, comunicando alla Premier League le proprie decisioni. Tra i nomi più importanti figurano Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho, che saluteranno Old Trafford alla scadenza dei rispettivi contratti.

Si chiude così l'avventura di Casemiro con i Red Devils. Il centrocampista brasiliano lascia il club dopo quattro stagioni nelle quali ha collezionato 160 presenze e 26 reti, diventando uno dei protagonisti della conquista della Carabao Cup nel 2023. Indimenticabile la sua prestazione nella finale contro il Newcastle, impreziosita anche da un gol di testa. Nel suo palmarès con lo United figura inoltre la FA Cup conquistata nel 2024.

Ai saluti anche Tyrell Malacia, arrivato nell'estate del 2022. Il terzino olandese ha totalizzato 50 apparizioni con la prima squadra, ma il suo percorso è stato fortemente condizionato da una lunga serie di problemi fisici. Nell'ultima stagione è riuscito a scendere in campo soltanto tre volte. Termina anche il rapporto con Jadon Sancho. Acquistato nel 2021 tra grandi aspettative, l'esterno offensivo ha disputato 83 partite con la maglia dello United prima delle esperienze in prestito al Borussia Dortmund, al Chelsea e successivamente all'Aston Villa. Attraverso una nota ufficiale, il club ha ringraziato i tre calciatori per il contributo offerto negli anni trascorsi a Manchester, augurando loro il meglio per il futuro.

Novità anche sul fronte Academy. Al portiere Dermot Mee è stato proposto un nuovo contratto, mentre i giovani Sonny Aljofree, James Bailey e Malachi Sharpe lasceranno il club durante l'estate. Il Manchester United ha inoltre confermato che continuerà a supportare tutti i calciatori in uscita nel percorso verso nuove opportunità professionali. Infine, i difensori Albert Mills e Dante Plunkett, tra i prospetti più interessanti del settore giovanile, dovrebbero firmare il loro primo contratto da professionisti nel mese di luglio.