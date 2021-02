José Callejon, stellina dei Blancos e big del Napoli. Oggi incompreso a Firenze

Ai tempi delle giovanili del Real Madrid, dove giocava col fratello gemello Juan Miguel, José Maria Callejon era considerato uno degli astri nascenti del calcio spagnolo. Con i Blancos giocherà fino al 2008, anno in cui passerà all'Espanyol. A Barcellona Callejon resterà 3 anni, periodo in cui si farà apprezzare come uno dei migliori esterni d'attacco del panorama calcistico europeo. Tanto che il Real, nel 2011, decide di riportarlo a Valdebebas. Con i Blancos giocherà altri 2 anni, fino al 2013, quando passerà al Napoli per 10 milioni di euro insieme al compagno Gonzalo Higuain. In azzurro Callejon si imporrà fin da subito come titolare indiscusso della fascia destra e almeno inizialmente si fece apprezzare anche per le sue doti realizzative. Il primo anno, in totale, furono addirittura 20 le reti dello spagnolo. Col tempo la sua spiccata vocazione offensiva si è trasformata in un lavoro improntato più al servizio della squadra e al dare equilibrio al gioco, pur con le sue peculiarità di giocatore d'attacco. E il suo apporto, se possibile, diventerà ancora più importante. Tanto per Sarri, quanto per Ancelotti e, seppur in tono minore, per Gattuso. A fine stagione, non senza commozione, dirà addio alla maglia del Napoli dopo 7 anni e dopo un'estate di valutazioni sceglierà di restare in Italia. La proposta della Fiorentina è quella più convincente, soprattutto dopo l'addio di Chiesa. Ma ad oggi la sua avventura in maglia viola ha visto più bassi che alti, con Prandelli che raramente gli ha dato lo spazio che lo spagnolo sperava (e pensava) di avere. In carriera Callejon ha vinto un campionato spagnolo, una Supercoppa spagnola, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Oggi l'esterno spagnolo compie 34 anni.

Sono nati oggi anche Fabrizio Lorieri, Steve McManaman, Ciro Ferrara, Mark Bresciano, Christian Maggio, Rafael Van der Vaart, Aritz Aduriz, Luca Antonelli e Ervin Zukanovic.