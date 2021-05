Leopoldo Luque, il partner di Kempes che regalò il Mondiale all'Argentina

vedi letture

In Argentina, Leopoldo Luque è considerato uno dei più forti centravanti di sempre. Dopo aver praticato ginnastica e scherma da ragazzino, nel '67 fu ingaggiato dal Gimnasia Jujuy ma il vero salto di qualità avvenne nel '75, quando fu chiamato a guidare l'attacco del River Plate. Attaccante potente e dal grande fiuto per il gol, Luque guidò il reparto avanzato dei Millonarios per 5 anni e fu proprio quella l'esperienza più prolifica della sua carriera. Celebre, nel '76, la partita fra River Plate e San Lorenzo in cui segnò 5 reti che fissarono il risultato sul 5-1. Dopo l'addio al Monumental, tanti cambi di squadra e pochi gol. Ci furono, in ordine, Union, Racing, Chacharita, Santos e Deportivo Mandiyu. Ma Luque, in patria, è ricordato soprattutto per la sua esperienza con la maglia della Seleccion. Insieme a Mario Kempes, infatti, guidò l'Argentina alla conquista del Mondiale del '78. In carriera Luque ha vinto 5 campionati argentini, fra Metropolitani e Nacional, e soprattutto il Mondiale del '78 giocato proprio in patria. Luque si è spento il 15 febbraio del 2021 a causa di alcune complicanze legate all'infezione da Covid-19. Oggi sono passati 72 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Steve McClaren, Michael Reiziger, Andrea Cossu, Ezequiel Lavezzi e Anwar El Ghazi.