Morte Maradona, il neurochirurgo indagato: "Non c'è più pace, né per Diego né per me"

Leopoldo Luque, neurochirurgo di Buenos Aires, torna a parlare della morte di Diego Armando Maradona. Accusato di non aver assistito in maniera adeguata El Diez argentino, il medico è indagato per "omicidio con dolo". Queste le sue dichiarazioni all'emittente Kzo Radio: "Dal punto di vista medico, non mi pento di nulla. Però con c'è più pace, né per Maradona né per me. Ero in sala operatoria quando è arrivata la chiamata in cui mi hanno detto che Diego era in arresto cardiaco. Ho contattato subito alcuni medici, ci sono i file audio che lo confermano".