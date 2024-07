Mike Maignan, il rinnovo è ancora lontano. Ma potrebbe restare comunque al Milan

vedi letture

Mike Maignan resta, Mike Maignan va via. Lo sfogliare della margherita per il portiere del Milan rischia di trasformarsi in realtà alla fine dell'Europeo, dopo che ieri ha fatto una grande prestazione con il Belgio - insignito della palma di MVP - e i rossoneri non riescono a trovare un accordo per il prolungamento contrattuale. Magic Mike chiede circa 8 milioni di euro all'anno rispetto ai 2,8 che percepisce attualmente, il Milan si è fermato sulla soglia dei 5, forti anche dei due anni di contratto che rimangono.

Attualmente non c'è una valutazione, ma se dovessero arrivare proposte da circa 70 milioni ecco che il club meneghino penserebbe al da farsi. Maignan, partito dal Lille anni fa, è diventato uno dei più ambiti del mondo, senza far rimpiangere un totem come Donnarumma. Vincendo anche una Ligue 1 contro il Paris Saint Germain, ma anche uno Scudetto contro un'Inter probabilmente più forte.

È però difficile se non impossibile dire di no a certe cifre, soprattutto considerando che i portieri portano punti ma che, spesso, possono essere sostituiti senza grossissima fatica. Ecco, forse Magic Mike in questo sarebbe, un'altra volta, un'eccezione, soprattutto visto come si sta comportando con la nazionale francese. Oggi Mike Maignan compie 29 anni.