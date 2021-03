Morgan De Sanctis, dal campo alla scrivania: grande con Udinese, Napoli e Roma

vedi letture

Una carriera con otto maglie vestite, per un totale di sei trofei vinti. Questa, finora, la brillante carriera di Morgan De Sanctis. Prodotto del vivaio del Pescara, fu la Juventus, nel 1997, la prima big a puntare su di lui, ma dopo appena quattro presenze, tra campionato a Coppa Italia, passò all'Udinese dove rimase per ben otto stagioni. Successivamente le prime esperienze all'estero, al Siviglia prima e al Galatasaray poi, prima del ritorno in Serie A al Napoli, con la sua avventura in Campania terminata dopo 175 presenze in tutte le competizioni. Nel 2013 la chiamata della Roma e nella Capitale è rimasto fino all'estate 2015, quando è passato al Monaco. Con la maglia della Nazionale italiana è sceso in campo 6 volte ed è stato a un passo dalla conquista dell'Europeo 2012, con gli azzurri che si arresero soltanto alla Spagna in finale. Il suo palmares è composto da uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Supercoppa spagnola, una Coppa Italia, una Supercoppa turca e una Coppa Intertoto. Oggi De Sanctis compie 43 anni, e dopo aver appeso i guantoni al chiodo ha scelto la carriera dirigenziale.

Sono nati oggi anche Taribo West, Pierre Womé, Massimo Donati, Mikel Arteta e Simon Kjaer.