Paul Pogba, United andata-ritorno. Nel mezzo i trionfi juventini e il Mondiale con la Francia

Forza atletica, qualità tecnica sopraffina e una spiccata personalità. Sono solo alcune delle peculiarità che hanno reso grande Paul Pogba, passato dalla Juventus al Manchester United per oltre 100 milioni di euro nell'estate 2016. Per qualcuno l'affare bianconero del secolo, per altri la cifra era fin troppo bassa. Questione di punti di vista. Nato nel Roissy-en-Brie, passò al Torcy, qundi al Le Havre. Nel 2009 passa alle giovanili del Manchester United e nel 2012 ecco il colpo Juventus praticamente a costo zero se si esclude il premio valorizzazione. In bianconero resterà 4 anni, arrivando da giovane promessa e ripartendo da campione affermato. Gran parte della sua crescita, oltre che ad Antonio Conte, è da attribuire ai campioni con cui ha fatto reparto come Pirlo, Marchisio e Vidal. L'arrivo di José Mourinho a Old Trafford l'estate 2016 e la faraonica campagna acquisti dei Red Devils lo hanno riportato a Manchester, con lo United che come detto ha sborsato oltre 100 milioni per il suo cartellino dopo averlo perso a zero pochi anni prima. In carriera il Polpo Paul ha vinto 4 campionati italiani, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, una Europa League, una Coppa di Lega inglese e, soprattutto, il Mondiale in Russia del 2018. Oggi Pogba compie 28 anni e il suo futuro, la prossima estate, sarà più aperto che mai con Juventus, Real Madrid e PSG pronte a darsi battaglia per lui.

Sono nati oggi anche Fernando De Napoli, Gianluca Festa, Umut Bulut.