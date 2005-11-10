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Paulo Henrique Ganso, un vecchio derby di Milano. Che non andrà mai in scena

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
12.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

C'è stato un tempo in cui Paulo Henrique Ganso era motivo di derby di Milano. Milan e Inter, nel gennaio del 2011, erano intenzionati a fare follie per il centrocampista brasiliano del Santos che, però, era valutato 50 milioni di euro. "Sono infortunato - spiegò ai tempi - eppure una grande d'Europa, la squadra campione del mondo (ciò l'Inter), vuole contare su di me". Doveva essere un grande colpo, perché con il passare dei mesi Thiago Ferro e Papito Lima, agenti del calciatore, si recarono a Milano per vedere le strutture.

Il Santos si arrabbia

Il club brasiliano decide di sporgere denuncia alla FIFA. "Vogliamo porre fine a questa pratica illegale. Nessun club ha parlato con il Santos. Abbiamo informato Milan e Inter, mandando una copia della notifica inviata ai due club anche alla Federcalcio brasiliana, alla Fifa e alla Federazione paulista. Non c'è stato alcun sondaggio con chi detiene i diritti sul giocatore, e cioè il Santos". Solo il 45% dei diritti economici, visto che il resto era di un impresario.

L'addio

Nastro riavvolto in avanti, velocemente. Nel 2012 l'impresario Ganso si arrabbia perché il Santos decide di puntare su Neymar piuttosto che su di lui. Inutile dire che probabilmente il club di Vila Belmiro aveva ragione. Finirà al San Paolo, poi al Siviglia, all'Amiens (!) e il ritorno in patria alla Fluminense. Mai, però, a Milano. Oggi Paulo Henrique Ganso compie 37 anni.

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