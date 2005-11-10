Oggi è il compleano di Aldo Nicoli, nato a Bologna il 24 novembre 1953, elegante centrocampista del calcio italiano tra gli anni Settanta e Ottanta e protagonista di una carriera di alto profilo, frenata solo dalla sfortuna.

Formatosi nel settore giovanile dell’Inter, esordì in Serie A con la maglia nerazzurra nel maggio del 1974 contro la Sampdoria, nella stagione successiva, 1974-75, si impose stabilmente tra i titolari a poco più di vent'anni, indossando spesso la maglia numero 11 e distinguendosi per una spiccata duttilità tattica che gli consentiva di agire con efficacia anche come esterno sinistro, con il club milanese totalizzò complessivamente 41 presenze tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.

Nell'estate del 1975 si trasferì al Foggia, inaugurando un triennio particolarmente brillante, conquistò immediatamente la promozione nella massima serie e disputò poi due ottimi campionati di Serie A sotto la guida tecnica di Ettore Puricelli.

Il rendimento offerto in Puglia attirò l'interesse della Lazio, che nell'estate del 1978 investì 800 milioni di lire per assicurarsi le sue prestazioni.

La sua prima annata in biancoceleste, il 1978-79, lo consacrò definitivamente nella memoria storica del club capitolino, il 18 marzo 1979, al novantesimo minuto del derby contro la Roma, realizzò con una pregevole mezza girata di sinistro la rete del definitivo 2-1, superando il portiere Paolo Conti.

Quella marcatura rappresentò tuttavia l'ultimo acuto della sua carriera, appena due mesi più tardi, il 6 maggio 1979 durante la trasferta di Perugia, un grave infortunio alla caviglia compromise in modo decisivo le due stagioni successive a Roma.

Dopo aver proseguito l'attività agonistica con le maglie di Pescara, Giorgione e Saronno, scelse di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 31 anni, lasciando l'impressione di non aver potuto esprimere appieno tutto il proprio potenziale tecnico.

Il bilancio complessivo della sua carriera professionistica registra 104 presenze e 4 reti in Serie A, oltre a 30 apparizioni in Serie B.

Conclusa l'esperienza sul terreno di gioco, Nicoli ha intrapreso la carriera di allenatore guidando diverse società dilettantistiche e conquistando lo Scudetto femminile nella stagione 1991-92 alla guida dell'ACF Milan, successivamente si è dedicato con successo all'attività imprenditoriale nel settore metallurgico nell'area romana, mantenendo intatto il legame d'affetto con le tifoserie di Lazio e Foggia.