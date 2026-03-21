Ronaldinho, uno dei più divertenti di sempre da guardare. Durato poco più di un lustro al top

Per una generazione è stato forse il giocatore più divertente da vedere sul campo da calcio. Quasi certamente al suo apogeo si è trattato quasi di una Supernova, di un alieno vero e proprio. Poi, al suo posto, è arrivato Leo Messi: altrettanto forte tecnicamente, meno testa matta, più diligente pur essendo straordinario. Però Ronaldinho nei suoi 6-7 anni al top è stato qualcosa di inarrivabile. Pallone d'Oro 2005, quando ancora era un trofeo meritocratico prima dell'avvento di Messi e Cristiano Ronaldo, autore di giocate incredibili.

Poi l'arrivo in Italia, a 28 anni, quando però la strada maestra era già perduta irrimediabilmente. Anche qui divertente e straordinario, ma meno spiazzante, con una corsa che non era quella bella dei vent'anni. Poi Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro e Fluminense, ritirandosi a 35 anni.

Nelle ultime settimane ha svelato la sua idiosincrasia riguardo alle partite di calcio attuali. "Non mi piace guardare le partite di calcio. Mi piace solo guardare gli highlights. 90 minuti sono troppi. A meno che non si tratti di una finale, di un derby o qualcosa di simile. Se non è una di quelle partite, non mi piace. Mi innervosisco. Guardo la situazione e penso: 'Come ha potuto quel tizio non riuscirci?'. È lì che mi arrabbio". Oggi Ronaldinho compie 46 anni.