Ronaldinho: "Al Milan realizzai un sogno da adolescente. Erano i galacticos d'Italia"
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Ronaldinho nella sua serie tv Netflix "Ronaldinho, l'inimitabiile" ha commentato così l'arrivo a Milano, sponda rossonera nell'estate del 2008. Di seguito un estratto delle sue parole sulla voglia di vestire la maglia del Milan:
"Avevo realizzato tutti i miei sogni a Barcellona e vedevo la possibilità di andare in un'altra grande squadra in un campionato diverso. Il Milan fu l'occasione di realizzare un sogno che avevo da adolescente, di giocare quindi in una squadra che mi è sempre piaciuta molto. Fu meraviglioso, davvero un periodo stupendo perché quel gruppo era composto da campioni, i Galacticos d'Italia. È stato un periodo felice e che ricordo ancora oggi con grande affetto".
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