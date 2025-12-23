Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."

Quello che sta per terminare è stato un anno ricco di soddisfazioni per il Ravenna e il suo presidente Ignazio Cipriani. La vittoria della Coppa Italia di Serie D, il ripescaggio in Serie C e il titolo di campione d'inverno nel Girone B sono tutti attestati per il lavoro fatto dalla società romagnola negli ultimi anni.

Fra presente e futuro lo stesso Cipriani ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Romagna: "È stato un anno ricco di emozioni. Siamo riusciti a cavalcare l’entusiasmo della promozione dello scorso anno e a trasformarlo in energia positiva. Abbiamo costruito un gruppo fantastico, dentro e fuori dal campo, e siamo molto contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento. Oggi ci troviamo in una posizione che ci permette di sognare, sempre con equilibrio e con i piedi per terra".

Spazio anche al tema del mercato di gennaio che sta per iniziare: "Siamo molto contenti del gruppo di giocatori che abbiamo, sia per il valore tecnico sia per l’aspetto umano. Riteniamo di aver costruito un gruppo speciale e non vogliamo rovinare gli equilibri che si sono creati. Se ci muoveremo sul mercato, lo faremo con grande attenzione e solo se sarà realmente funzionale al progetto".

Infine una chiosa arriva anche sul legame emerso via social con l'ex campione di PSG, Barcellona e Milan, Ronaldinho: "Il progetto Ravenna suscita interesse, ed è normale che se ne parli. Quando e se ci saranno sviluppi concreti, sarà nostra cura comunicarli ufficialmente. Oggi siamo concentrati sul presente. Il messaggio che vogliamo mandare comunque è chiaro: Ravenna merita un calcio serio, ambizioso e credibile. Stiamo lavorando perché questo sogno diventi stabile, non episodico. Anche se una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna sarebbe niente male...".