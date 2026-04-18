Santiago Gimenez, un'annata disastrosa e da cancellare. Può essere un nuovo acquisto?

Santiago Gimenez è un'occasione persa per il Milan o sarà un nuovo acquisto per la prossima stagione? Il messicano è finito quasi subito nel mirino delle critiche, in un momento di enorme incertezza per il club. L'arrivo di Allegri poteva aiutarlo, ma i tanti problemi fisici lo hanno bloccato, tanto che in questa stagione ha segnato un solo gol, in Coppa Italia, rimanendo ai box per lunghissimo tempo.

Tanto che giorni scorsi Santi Gimenez ha parlato dei suoi problemi in rossonero. "Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato. Giocare poi con una caviglia dolorante non ha aiutato. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo. Poi in estate è arrivato Allegri, sono arrivati nuovi giocatori, credo che stiamo disputando una stagione abbastanza positiva".

"Però poi è arrivata l'operazione alla caviglia, anche per questo mi sento in obbligo di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ho molta più fame e mi sento meglio. Ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico e medico che è sono stati sempre vicini in un momento molto difficile per me. Intendo ripagare tutto l'amore che mi hanno dato nel campo, che è quello che conta più di tutti". Oggi Santiago Gimenez compie 25 anni.