PODCAST - Buongiorno Italia. Gli azzurri ora fanno paura anche al Belgio

vedi letture

In casa azzurra è già iniziato il conto alla rovescia per la sfida col Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020 e in programma venerdì prossimo a Monaco alle ore 21. A poco meno di una settimana di tempo, il ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez ieri ha speso belle parole nei confronti degli azzurri di Mancini, che non vogliono più smettere di stupire.

Ne parliamo nel Podcast di oggi, Buongiorno Italia. Ascoltalo gratuitamente su Tuttomercatoweb.com: clicca sull'audio o sul link in calce.