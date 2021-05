PODCAST - Che mercato farà la Roma per il ciclo dei sogni di José Mourinho?

vedi letture

Il sogno è andato a segno, anche oltre ogni più rosea aspettativa. Roma gongola, José Mourinho sarà il prossimo tecnico giallorosso. Notizia già ufficiale, è già tempo di pensare al futuro. Nel podcast di Tuttomercatoweb.com parliamo allora di quello che sarà il mercato che i Friedkin e Pinto preparano per lo Special One. Quali colpi? Quali prospettive? Scoprilo insieme a noi nel podcast di TMW: clicca sul link in calce o sull'audio per 3 minuti di speciale mercato Roma. Versione Mourinho.