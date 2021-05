PODCAST - Che peccato... Ranieri e la Samp si dividono. Tre nomi per la successione

Nel podcast di oggi analizziamo la decisione di Claudio Ranieri di lasciare la Sampdoria un anno e mezzo dopo il suo arrivo. Il tecnico blucerchiato, nell'ultima conferenza stampa pre-partita della stagione, ha dichiarato che lascerà il club di Genova perché non ci sono più i presupposti per andare avanti. Per i motivi di questo addio, per i nomi sui quali potrebbe puntare il club blucerchiato per il futuro, ascolta il podcast di TMW!