PODCAST - Eterno Buffon: addio alla Juventus, e ora? Chi è il folle che lo vuole?

Chi è il folle più folle di Gianluigi Buffon che lo vuole tra i pali per la prossima stagione? Le parole del portiere hanno scatenato la caccia alla squadra che lo ha contattato, di fatto convincendolo per l'anno che verrà. Riascoltiamo insieme le parole di uno dei più grandi portieri d'ogni tempo, all'ennesimo titolo in carriera ieri con la Juventus dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. Eterno Gigi: è lui il protagonista del Podcast di Tuttomercatoweb.com. Clicca sull'audio o sul link in calce per ascoltarlo!