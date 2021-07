PODCAST - Buongiorno Italia. Perché il Belgio ora deve temere gli azzurri? Tutte le ultime

Ci siamo. Domani Belgio-Italia a Monaco di Baviera, ore 21 all'Allianz. Tuttomercatoweb.com, nel suo Podcast di questa mattina, vi porta dentro la sfida. Le ultime di formazione sugli azzurri e la psicologia che precede il match, tra le parole di Jorginho e quelle di Dries Mertens. Perché i belgi sono favoriti? E perché l'Italia può riuscire a ribaltare e sovvertire i pronostici?

Scoprilo nel podcast Buongiorno, Italia, su Tuttomercatoweb.com. Clicca sull'audio o sul link in calce, oppure seleziona l'opzione 'visualizza nel browser' e apri il podcast per ascoltare tutte le ultime in vista del quarto di finale tra Belgio e Italia di Euro 2020.