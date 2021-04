PODCAST - L'ascesa di Roger Ibanez: presente e futuro del nuovo eroe di Roma

Roger Ibanez è il simbolo del momento della Roma. L'uomo che non t'aspetti che diventa eroe, il difensore centrale che fa gol da numero 10. Presente e futuro, partendo dall'analisi fatta da chi lo ha preso, Gianluca Petrachi, che a Tuttomercatoweb.com ha spiegato che "se mi fossi basato solo sui meri numeri, sui pochi minuti che aveva fatto in precedenza all'Atalanta, non avrei mai preso Ibanez per 8-9 milioni pensando che potesse diventare un titolare alla Roma. E lo si è visto anche dalla gara contro l'Ajax di ieri quale sia adesso il suo livelo. Il giocatore deve emozionarti, deve darti dei segnali. Sennò questo mestiere non lo fai, devi rischiare".

Ascolta il PODCAST di Tuttomercatoweb.com, stavolta tutto dedicato al centrale della Roma. Al suo momento, al suo presente e anche al futuro, con le parole del nostro inviato. Clicca sul file o sul link in calce per scoprire tutto su uno degli uomini del momento, Roger Ibanez.