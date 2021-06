PODCAST - Perché la trattativa tra la Fiorentina e Vlahovic per il rinnovo non decolla

Il punto sul futuro di Dusan Vlahovic nel podcast di oggi di TMW. Tante squadre interessate, soprattutto la volontà della Fiorentina di non lasciarlo partire questa estate. Però ad oggi non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza 2023: il pomo della discordia è soprattutto la clausola rescissoria, clicca sul podcast per i dettagli.