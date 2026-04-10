Bologna-Lecce, le probabili formazioni: prende forma l'idea di Odgaard centravanti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Lecce (Domenica 12 aprile, ore 18.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Bologna

Dopo la cocente delusione nell’andata dei quarti di finale di Europa League, per il Bologna di Vincenzo Italiano è tempo di ributtarsi sul campionato con l’obiettivo di dimenticare la debacle con l’Aston Villa e ricaricare l’umore in vista della trasferta di Birmingham di giovedì prossimo. Al Dall’Ara contro il Lecce si opterà dunque un turnover ragionato. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa uno tra Vitik e Casale sostituirà un Heggem apparso appannato davanti a Watkins e compagni (il ceco è favorito). L’altro slot sarà di Lucumì squalificato in Europa. Sugli esterni pronti Zortea e Miranda. A centrocampo - senza Ferguson squalificato - pronti Moro, Freuler e Sohm. Davanti dovrebbe finalmente riposare Castro: senza Dallinga ancora alle prese con una tendinopatia, prende forma l’idea di Odgaard centravanti supportato da Orsolini e Cambiaghi, che daranno respiro a Bernardeschi e Rowe. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Lecce

Impegno in trasferta a Bologna per il Lecce, in cerca di una scossa dopo le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato. Infermeria ancora piena per il tecnico Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Gaspar, Berisha, Sottil e Camarda. In dubbio anche la presenza di Gallo, mentre Gandelman può recuperare. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà capitan Falcone in porta e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa agiranno Ramadani e Ngom, mentre Coulibaly è in vantaggio su Gandelman dal primo minuto sulla trequarti. In avanti, ci sarà Banda sulla sinistra, con Pierotti a destra e Cheddira che può spuntarla su Stulic per una maglia dal primo minuto. (da Lecce, Pierpaolo Verri)