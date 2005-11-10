TMW Allegri e Italiano, a Napoli è quasi tempo di scelte: ADL sta valutando pro e contro di entrambi

Massimiliano Allegri o Vincenzo Italiano. Ad oggi la corsa sembra essere ridotta a questi due allenatori, per quel che riguarda la panchina del Napoli del dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando pro e contro dei due, con una decisione che sarà presa salvo sorprese nel giro di pochi giorni.

Ieri è andato in scena il summit alla Filmauro con i rappresentanti di Italiano, con sensazioni positive in merito alla possibile fumata bianca. Anche se prima dell'eventuale sì al Napoli, lo stesso Italiano dovrebbe liberarsi dal Bologna con cui è ancora sotto contratto. Domani previsto un confronto in questo senso fra il tecnico e la società rossoblù.

Nelle ultime ore è stato invece il momento buono per il contatto fra ADL e Massimiliano Allegri, nel quale il numero uno azzurro ha ribadito la stima nei confronti dell'oramai ex Milan prospettando la possibilità di strutturare un accordo biennale. Il Napoli ha incontrato, parlato, discusso e ora valuterà, con De Laurentiis che dovrà capire pro e contro dei due: da una parte l'esperienza, la storia passata e la duttilità tattica di Allegri. Dall'altra la discontinuità ma anche l'entusiasmo di un tecnico certamente più integralista dal punto di vista tattico come Italiano.